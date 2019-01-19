2月起禁用巴拉刈 紅豆品種純化搭新落葉劑效果佳

2019-01-19 20:50

〔記者李立法／屏東報導〕2月起將禁用巴拉刈，農委會新研發的替代落葉藥NA-ycil實際用於今年紅豆採收季節後，發現對單一品種的紅豆田效果顯著，高雄區農改良場與屏東縣政府將共同推動品種純化，對產量及品質都有加分作用，希望農友配合。

高雄農改場指出，紅豆品種從「高雄選1號」問世到目前的高雄9號共9個品種，近年來田間種植以「紅豆高雄8號 - 紅蜜」和「高雄9號 - 紅寶」為主流，許多農友自行留種，使得混種情形十分普遍。

農改場指出，高雄8號熟成期約84天，高雄9號約96天，混種熟成期相差快兩個星期，豆農急於收割使用落葉劑，強迫高雄9號成熟以利採收，卻造成減產並影響品質，還喪失了個別品種的風味，同一田區選種單一品種才是最佳作法。

縣府農業處表示，今年農委會將替代巴拉刈的新落葉劑NA-ycil實際用於紅豆採收季節，發現對單一品種紅豆田的效果最為顯著，將與高雄農改場力推品種純化，並促請農委會儘快將新藥技轉量產，2月1日起全面禁用巴拉刈，籲請農友配合，以免受罰。

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