要變天了！明晚強烈冷氣團報到 北部下探12度

2019-01-19 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕要變天了！明日鋒面通過，晚起強烈大陸冷氣團南下，將一路降溫至下周三，直到周四冷空氣減弱，各地才會逐步回溫。提醒有小孩、年長者及心血管疾病患者的家庭務必特別注意。

中央氣象局預報，明日鋒面通過、東北風再增強，晚間強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降；中部以北及東部、中南部山區有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。此外，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車請注意路況、交通往返亦請留意相關資訊。

天氣風險公司指出，從明日晚間起，氣溫將一路降溫至下週三，配合輻射冷卻效應發生機會，在週二至週三冷空氣最強、氣溫最低，預估北部早晚低溫下探12-13度，局部沿海及近山空曠地區會再低1-2度，提醒這樣的溫度變化很大，對小孩、年長者及心血管疾病患者負擔很大，家中成員需要特別留意他們身體健康的情形。

氣溫方面，明日白天北部約16至21度、中部17至25度、南部18至28度、東部18至26度、外島11至20度；晚起強烈大陸冷氣團南下，氣溫將逐漸下降，提醒民眾要特別注意。

紫外線方面，明日除了台東縣、屏東縣、高雄市為高量級，全台各地皆為中量級。

空氣品質方面，明日午後隨著大陸冷氣團移動，可能挾帶境外污染物南下影響臺灣。北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖地區為「普通」等級，局部區域短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏區為「橘色提醒」等級，高屏區有機會達到「紅色警示」等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/