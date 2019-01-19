離岸風電「沃旭」喊停工 魏明谷憂彰化錯失轉型機會

2019-01-19 18:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕離岸風電不玩了？針對離岸風電開發商沃旭發函給在台供應鏈，已動工的合約停止執行，未動工的合約重新議價一事，前彰化縣長魏明谷今天強調，最不樂見的就是外商撤資，一旦外商撤資，彰化縣就失去產業轉型、人才培育與就業機會，也喪失稅收的財源，根本就是重大損失，太可惜了！

魏明谷指出，很多人誤以為發展綠電，將會讓全民用電成本大增，這是不對的觀念，因為綠電是要賣給企業的，因為廠商要外銷許多產品到歐洲，就要符合歐盟使用綠電的規範，目前預估綠電約佔全國發電量的2成，並非提供為民生用電。

魏明谷強調，目前彰化4家離岸風電開發商申請風場的籌設許可程序卡關，其中，影響最大的就是沃旭，沃旭是全球離岸風電的領導業者，來台申請4個風場全部都在彰化海岸，離岸最遠，相對所需的成本也最大，但對生態影響是最小，如今卻面臨卡關的命運。

魏明谷進一步分析，彰化縣有得天獨厚的風場，外商來設立風機，當時縣府也要求技術轉移、在地採購，創造台灣在地的風電產業鏈，而縣府也可以收到稅收，在簽訂工程契約是收印花稅，未來營業是收營業稅，以營業稅來說，中央、地方各一半，還有海上租金，對於增加稅收來源，大有助益。

魏明谷表示，如果萬一外商撤資不玩了，真的是太可惜了，因為沒有讓離岸風機留下來，產業、人才、就業、稅收都沒了，這對彰化縣來說，將是重大損失。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/