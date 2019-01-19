櫻綻花開滿桃源！3000株櫻花盛開 賞花品茗看表演

2019-01-19 18:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄桃源區寶山里櫻花公園的3000株櫻花正盛開，「櫻綻花開滿桃源」活動今天熱鬧揭開序幕，連續2週週休假日都有文化傳統展演、部落導覽解說和茶席體驗活動，要讓上山賞櫻遊客滿載而歸。

桃源區寶山里櫻花公園位於藤枝林道16.5K處，種了3000株櫻花，目前正值櫻花盛開季節，桃源區公所舉辦賞櫻活動，今天熱鬧揭幕，高雄市副市長洪東煒、民政局專委宋貴龍、市議員賴文德、桃源區長謝英雄和那瑪夏區長白樣．伊斯理鍛等人出席共襄盛舉，「錦上添花」再種下好幾株櫻花苗，掛上祈福卡，隨後一行人在滿山櫻花樹下，即坐茶席品茗，品嘗在地寶山好茶。

洪東煒致詞時驚嘆桃源山區美景，何必遠渡日本去賞櫻？他說，桃源區、那瑪夏區和茂林區雖然地處偏遠，但原民文化各具特色，高海拔的農作物特色多元，目前道路暢通、交通方便，鼓勵民眾觀光旅遊不必捨近求遠。

謝英雄說，桃源寶山的櫻花公園對賞櫻遊客很有吸引力，尤其山路盤旋在大山之間逐步上升，樹種、氣溫、景觀沿路千變萬化，每當晨曦午后，山中的優雅霧氣替滿山的櫻花樹披上一層薄紗，讓櫻花從日光下的豔麗奪人轉為婉約柔情，在虛實縹緲中，打造出全國獨具特色、多樣面貌的賞櫻景點。

桃源區公所，櫻花公園除有在地特色農特產品市集展售，1月20日、26日、27日都有文化傳統展演、部落導覽解說和寶山茶茶席體驗活動，歡迎遊客上山賞櫻體驗原民風情。

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