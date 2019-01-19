最強消防老爸！巧手為愛兒做玩具 打造「「119飛機車」

2019-01-19 19:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣消防局祥和救助分隊隊員黃達育雖然工作繁忙，因為對兩歲兒子的愛，休假時自行改造各種玩具，或用紙箱、紙板等廢棄材料做成夾子車、大野狼、活動鍬形蟲等等，最近還將舊腳踏車用紙板改造成「119消防飛機車」，讓年幼的兒子認識爸爸的消防工作，同事們看到作品都驚呼：「太強大了！」

萬聖節做玩具大野狼

黃達育19歲開始從事消防工作，至今已18年，平時熱愛做手工模型，兒子開始會玩耍後，他興起改造舊玩具、親手做玩具的想法。

黃達育說，一開始會上網觀看影片，了解製作步驟，後來幾乎都是自己構思，曾將舊玩具車改造成消防車、消防機器人，而讓孩子的學校同學、家長都「嚇到」的，是去年萬聖節活動時，黃達育做出的「玩具大野狼」，他用紙板、報紙塑形上色，用吸管做出爪子、尾巴，兒子穿上小紅帽的裝扮，背著大野狼，超級吸睛！

幼兒園要商借當教具

他也曾用紙板、吸管、橡皮筋做出可裝備在手上的「活動鍬形蟲」，用紙盒做出3隻小豬與大野狼的世界，已有幼兒園跟他商借要當教具。

黃達育說，親手製作的作品可以給孩子獨一無二的玩具，不花錢，「壞了也比較不心疼」，只是之前兒子不賞光，竟吐槽「爸爸親手做的沒比較受歡迎」。

今天是消防節，最近黃達育用紙板將兒子的腳踏車改造成「消防飛機車」，兒子騎乘時，前方的螺旋槳還會隨著風吹動轉動，上了車就捨不得下來！讓孩子練習騎腳踏車，還能讓他認識黃紅色、119等代表消防的顏色與數字，頗有教育意義。

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