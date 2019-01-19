他去日本玩8天花4萬 被旅行社親戚嫌浪費

2019-01-19 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在PTT上貼文，提到他去日本8天7夜花費新台幣4萬元，竟被任職於旅行社的親戚嫌浪費，對方甚至對他說「台灣國內8天只要2萬玩爽爽」，引發網友熱議。

原PO表示，他機票買長榮仙台進出，花了7800元，幾天前獨自前往日本東北旅遊，在仙台待5晚、山形2晚，每天都住商務旅館，一人房含早餐共9000元左右，加上一些交通、吃飯費用，最後不含購物的總花費約4萬元。

原PO進一步指出，宮城、山形、福島3縣，該去的景點他都有去，豈料親戚得知後，卻向他說「台灣8天只要2萬玩爽爽，年輕人就是愛浪費錢出國」，讓他無奈表示「這很便宜了啊」。

對此網友表示「真的很省了」、「東北地區又比日本其他地方還貴」、「2萬體驗塞車逆」、「台灣8天1萬我都覺得爆貴」、「他羨慕你啦，不要太傷心」，也有人質疑「（國內）飯店過夜最低都要2000，難不成是住香客大樓」、「台灣國內8天2萬？行程先貼出來」。

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