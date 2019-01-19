不忘排灣祖先工藝 萬安國小學童練出木雕好手藝

2019-01-19 21:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於原住民排灣族部落的屏東縣泰武鄉萬安國小，為傳承祖先工藝，成立木雕工作坊，學生在出身雕刻世家的老師指導下敲敲打打，雕出收藏盒、餐具等日用品，還將學習過程與作品，拍成短片上傳網路，行銷傳統文化。

泰武鄉萬安社區又稱「Kazazakjan」卡札札嵐部落，擁有傳統獵人、射箭、古謠、木雕、編織、珠繡、皮雕等技藝，可惜許多技藝沒有傳承的管道，萬安國小於是向屏縣府文化處申請社區營造及村落發展計畫，推動「山坡上的好樣學堂」。

其中，木雕工作坊由藝術家何富強指導，吸引約10名小朋友參加，從介紹木雕材料、工具，到練習平板雕構圖與完成作品，再挑戰更高難度的立體雕。經過一個學期的努力，木雕坊近日展現成果，珠寶盒、木盤木湯匙、平面雕板等，有模有樣。

學生程苡雅說，雖然拿工具的手有時敲到紅腫，「但學木雕很好玩！」高家威也說，木雕要有耐心，不然作品會不好看，敲打木頭的聲音很好聽，讓人一直想雕下去。

校長謝相如說，學生們除了學木雕，也透過拍攝每人5分鐘的短片，將部落的故事與文化融入其中，上傳網路讓更多人知道偏鄉的文化，雖然期間有許多挫折，但看到學生們不斷修正、努力表現，令人相當感動。

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