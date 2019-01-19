與家人失和離家 夫妻窩居國道橋下7年

2019-01-19 17:13

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市一對60多歲夫妻疑與家人失和，7年來以國道10號橋下為家，居住環境雖簡陋，夫妻倆仍拒絕外界濟助，平時以拾荒為生，日前在親戚協助下，夫妻倆已搬至一處平房居住，結束餐風露宿的苦日子。

這對溫姓夫妻設籍高雄燕巢區橫山里，7年前因與家人發生齟齬，憤而將床墊、桌椅等家當搬到燕巢、大社區交界的國道10號橋下居住，過著沒水沒電的生活，因為兩人均未滿65歲，無法領取老人年金補助，夫妻倆平時以拾荒為生。

居住環境雖簡陋，生活也十分拮据，夫妻倆仍拒絕外界濟助，岡山警分局深水派出所管區警員朱玉衡得知這對夫婦的處境，經常前往探視關懷，日前他和所長郭宗鑫前往發送岡山建福宮白米等愛心物資時，卻不見兩夫妻的蹤影，一度擔憂兩人的近況，經四處打聽，才得知兩人於日前經親戚熱心提供住處，已搬至附近一處平房居住，結束7年餐風露宿的苦日子。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/