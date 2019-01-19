台中花博春節活動精采 吉祥物紅包、貼紙限量發送

2019-01-19 17:05

〔記者張軒哲／台中報導〕今年2月2日至10日春節期間有長達9天連假，台中花博除了2月4日除夕休園，其餘時間均有營運，過年期間后里、外埔、豐原3園區皆有精采活動，花博吉祥物將出現在各園區定時定點發送吉祥物紅包及貼紙，花舞館將推出精采年節花卉設計大賽展覽，園區還有打卡求籤、春節音樂表演、完成指定動作送紅包袋等應景活動，讓遊客在花叢綠意中感受春節氛圍。

中市府指出，2月2日至3日每天14時、15時、16時花博吉祥物石虎家族與歐米馬定時定點亮相活動，在后里森林園區、后里馬場園區、外埔園區、豐原葫蘆墩公園都有吉祥物現身與大家同樂，每次停留20分鐘，讓遊客與吉祥物合照。

花博吉祥物在初一至初六（2月5日至10日）每天14時、15時、16時，準備印有吉祥物圖像的可愛紅包及春節限定石虎家族貼紙，要發送給入園參觀的遊客，每場次限量100份，每人限領1份，最新相關資訊可持續關注台中世界花卉博覽會粉絲專頁公告。

過年期間后里馬場園區花舞館競賽廳推出「年節花卉設計大賽」展覽，后里森林園區「原生祕境」專區Ayoi工藝之地，將推出《會呼吸的家》生活與織品圖紋展。園區也推出多場文化展演活動，例如大開劇團魔幻歌舞劇《花虎奇緣》，菲律賓公認第一的民俗舞蹈團體The Leyte Kalipayan Dance Company也將蒞臨花博表演。

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