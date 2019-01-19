北台南家扶助學金缺220萬 志工義賣南瓜、春聯拋磚引玉

2019-01-19 21:53

〔記者楊金城／台南報導〕社福「寒流」！北台南家扶中心籌募下學期助學金，還缺220萬元，社工憂心忡忡，家扶志工今天捐贈南瓜、春聯和紅包袋義賣，希望藉此拋磚引玉，幫助家扶孩子在過年後順利上學去。

北台南家扶中心充滿關懷的愛心能力，家扶展愛隊吳姓志工慨贈南瓜600顆義賣，現為廚師的家扶自立青年蔡明龍自動請纓到場，展現南瓜料理教學，擔任寄養家庭的志工謝麗芬也寫春聯、製作豬年喜氣紅包加入義賣行列，聯袂相挺填補助學金的缺口。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，下學期扶助近400位高中（職）、大專生及560名國中、小學生，估算需籌措助學金高達645萬元，目前還差220萬元。

謝麗芬憂心家扶生下學期註冊費沒著落，特地到家扶寫春聯、製作充滿喜氣的豬年紅包，讓家扶義賣，她說，只要看到孩子能上學就心滿意足。

家扶自立青年蔡明龍在7歲時開始接受扶助，國中時輟學，流浪到工地，為了混一頓飯充饑，因緣際會下在KTV獲廚工媽媽教導料理，開啟了他學習廚藝之路，現擅長中、西、法式料理，他十分感謝生命中的貴人相助，現場示範南瓜濃湯、焗烤起司南瓜、南瓜米粉，來協助義賣南瓜，他也勉勵家扶生要好好把握讀書和學習機會。

家扶義賣價南瓜1顆40元，小粒3顆100元，紅包袋30元、春聯一副150元。

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