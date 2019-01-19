客庄聚落村史新書發表會 楊長鎮贈獅潭新興社社旗

2019-01-19 19:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕客家委員會客家文化發展中心今天在位於苗栗縣的臺灣客家文化館舉辦客庄聚落村史新書發表會，呈現出團隊透過田野採寫點滴集結的書籍。客委會副主委楊長鎮也到場並贈與家藏近70年、帶有滄桑歷史的獅潭鄉永興村子弟班「新興社」社旗。

客家委員會客家文化發展中心推動「客庄村史聚落撰寫計畫」，號召在地團隊成立村史工作坊在國立交通大學執行團隊和屏東縣深耕永續發展協會執行團隊協助下，完成經歷耆老口述訪談，田野調查的客庄的村落歷史。

楊長鎮今天到場致意，並且捐出家藏近70年的獅潭鄉永興村子弟班「新興社」社旗。楊長鎮指出，新興社為1940年代獅潭鄉子弟成立的八音社，社員也成立讀書會，後來村莊傳述部分社員因威權統治失蹤，相關故事也流傳至今，社旗也成為村莊歷史的象徵。

至於發表的四本客庄村史分別為「始終璞玉芎林鄉－上山下山」、「從埤塘到街市－湖口鄉．下北勢」、「左堆瓊珍－佳冬鄉．六根」、「翠玉蕉集－佳冬鄉．昌隆」。

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