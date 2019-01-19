旋風式半日拚經濟 盧秀燕上任首度出訪

2019-01-19 17:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕上任首度出訪拚經濟，28日到香港見證市農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，商會將採買市產茂谷柑14噸，踏出合作模式的第一步。市府新聞局長吳皇昇今日說，盧市長當天來回，旋風式半日拚經濟。

盧秀燕28日率團出訪香港行銷台中，市府今日舉辦行前記者會，由經發局長高禩翔、觀旅局長林筱淇、新聞局長吳皇昇、農業局副局長蔡勇勝共同說明出訪目標，展現市府力拚農業、觀光及行銷台中的決心。

高禩翔說，香港中華出入口商會擁有近4千名會員，總營業額可達到7兆美金，市府盼搭此橋梁，鼓勵他們的會員採購台中農特產品、機械產品，並開拓觀光旅遊市場；另，將參訪香港觀光旅遊局的青創基地，作為未來規劃成立青年事務科的參考。

他也說，在市農會與商會簽訂合作備忘錄後，未來不只出口茂谷柑，其他農產品也將依照時節出口，提升整體農產相關產業商機。林筱淇指出，將拜訪香港旅遊發展局，觀摩其旅遊行銷的方式、創意和政策發想來與業界結合。

吳皇昇表示，這次參訪行程以輕便簡潔為原則，藉此建立台中市農特產品長期外銷的合作架構，搭建台中與香港城市交流橋樑，促進台中經濟發展，盧市長當天來回，可說是「旋風式半日拚經濟」。

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