遷葬綠地變公園 外埔幸福公園人氣旺

2019-01-19 16:18

〔記者張軒哲／台中報導〕遷葬綠地變公園！外埔幸福公園從示範公墓遷葬綠地整建，蛻變成大東里高人氣公園。市議員吳敏濟今日邀施工單位養工處舉行啟用說明會，這座位於外埔具指標性的公園，緊鄰住宅區，有效提升社區生活品質，成為親子運動休憩好去處。

外埔區大東里鄰近大甲市區，是外埔人口最密集區域。鄰長梁敏雄表示，民國100年左右外埔第一示範公墓遷葬後，市府種了一些樹木和草皮，可惜空空蕩蕩的沒有人氣，幾個月前向吳敏濟反映後，陸續增加運動和休閒設施，動物造型滑梯完成後，吸引孩童遊玩。

台中市府養工處隊長蘇佳禾指出，幸福公園位於大東里是外埔區的入口指標性公園，在此增設了扭腰機、雙人漫步機、腹肌板及高中低桿第各項體健設施，及304公尺長的環園步道、長頸鹿造型溜滑梯、搖搖樂、沙坑洗手洗腳池等，總金額2百多萬元。居民楊太太說，溜滑梯長頸鹿造型可愛，在這裡孩子玩得盡興，大人也能活絡筋骨。

吳敏濟說，水泥塑造的大型溜滑梯，周圍是一整圈的砂坑，設計之初就考慮到寵物不宜進入，砂坑周圍用細緻的圍欄圈起來，使用者只要隨手關門就可以。啟用後居民反映有人帶狗進入砂坑，建議養工處豎禁止寵物進入砂坑的標幟，提醒大家注意環境衛生。建議市府在環園步道再增加幾處歇腳的桌椅，幸福公園就名符其實了。

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