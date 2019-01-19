荔枝椿象蠢蠢欲動 中市提早啟動防治曆

2019-01-19 17:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕荔枝椿象大舉攻占荔枝龍眼危害甚烈，今年更因暖冬蠢蠢欲動，農業局今表示，提早啟動荔枝椿象防治曆，並提高防治資材補助，每公頃最高補助2千元。市議員張玉嬿說，廢耕園已成防治死角，應多施放小蜂，防治才會有整體效果。

荔枝椿象3年前首度在台中現跡，無患子科的荔枝、龍眼樹上處處可見，導致結果率銳減，造成果農不小損失。近日農民向張玉嬿陳情說，今年是暖冬，荔枝椿象繁殖速度較快，不少荔枝、龍眼樹已被攻占，一噴藥就群蟲亂飛。

農業局表示，去年全國首創製訂荔枝椿象防治曆，推行綜合防治計畫，成效佳，還獲動植物防疫檢疫所採用，今年因應暖冬提早啟動，化學防治訂定1月25日至3月4日為共同防治期，把握荔枝椿象最虛弱的黃金防治期，並在開花前10日停藥，避免誤傷授粉蜂群。

另外鼓勵農友參與共同化學防治，今年度提高防治資材補助，每公頃最高補助2千元，由市府負擔2/3費用、農民負擔1/3配合款，同時仍以每卵片2元進行收購，進行物理防治。

農業局表示，霧峰區公所及豐原區農會平腹小蜂飼育中心，推動飼育技術改良，預計至少各供應2百萬隻平腹小蜂，優先選定鄰近集團產區和外銷供果園附近的廢耕果園進行釋放，避免受藥劑危害、提升防治效益。

張玉嬿表示，自從荔枝椿象來襲，龍眼和荔枝化學防治至少得比以前多2次，增加果農支出，不符採收經濟效率，廢耕園越來越多，已成防治死角，苗栗農改場研究「平腹小蜂防治荔枝椿象，卵寄生率陸續可達70%以上」，山地的廢耕園應多施放平腹小蜂，達到整體防治效果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/