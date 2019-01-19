悠遊卡公司新董座 總經理吳亭如兼任

2019-01-19 16:05

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡公司今天下午召開董事會，宣布前董事長林向愷卸任後，將由台北市政府過去引薦為悠遊卡總經理的陳亭如，同時兼任悠遊卡公司董事長與總經理，未來將以開拓悠遊卡的電子支付市場為主要任務。陳亭如表示，悠遊卡擁有全台超過千萬活躍客戶，有信心與團隊打造台灣最大支付經濟平台。

悠遊卡投資控股公司在1月15日改選董事會，由於富璁建設開發前董事長吳嘉沅，接任悠遊卡投控董座，旗下百分百持股的悠遊卡公司，也在今天改選董事長，由公股董事代表、總經理陳亭如出任董事長一職，也一改過去悠遊卡投控董事長同時兼任悠遊卡公司董事長的做法。

陳亭如為加拿大特准會計師，過去在永豐金控經營電子金融，成功發展第三方支付平台「豐掌櫃」，被業界稱為「電金女王」， 協助台北市政府在傳統的台北魚類批發市場導入智慧支付後，獲市府相中，引薦為悠遊卡公司總經理，如今再度升格為董事長。

陳亭如表示，悠遊卡每年超過20億筆交通剛性支付需求是最大的競爭優勢，近年更已打造各大零售連鎖通路、飲料店、自販機等共超過6萬個消費支付點，未來透過商家行銷多元支付型態與開放式金融合作平台，有機會建構新交通動線經濟生態圈，以打造台北市無現金智慧城市為努力目標。

而該屆悠遊卡董事名單，共有13位新任董事，包括：曾任威寶電信總經理、台灣大企業用戶事業群營運長的周鐘麒、前Oracle中國甲骨文軟體系統有限公司華東暨華西區董事總經理李紹唐、前時間軸科技共同創辦人暨技術長李佳憲及前PayEasy創辦人及總經理林坤正等；曾任台灣科技大學管理學院院長的盧希鵬、東吳大學法律系教授余啟民、前交通局長鍾慧諭、市政顧問翟本喬及其他交通業者、金融零售業等董事代表。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/