免費「ㄇㄢ菜頭」！26日來烏日 還有小火車可搭

2019-01-19 16:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日區農會26日舉辦「花漾躍百年．作伙ㄇㄢ菜頭」田野活動」，農會特地製作了5000個30公斤袋子，讓民眾裝「戰利品」，烏日區農會希望更多親子能體會到拔蘿蔔的樂趣。

烏日區農會一年一度的免費拔蘿蔔活動26日9點登場，地點在學田里論子巷旁農地，位在高鐵旁。今年適逢烏日區農會百週年，農會種了約30公頃波斯菊、2公頃向日葵花田，以及約8公頃蘿蔔，讓民眾賞花又可免費拔蘿蔔。

烏日區農會總幹事楊義榮說，農會年年舉辦拔蘿蔔活動，讓親子一起體驗農事，當天除了拔蘿蔔親子體驗，還有醃蘿蔔DIY、田園寫生比賽、田裡玩很大闖關、陶瓷彩繪DIY、百年烏農時光迴廊，還有社區社團表演、春聯揮毫及在地農特產品展售，還準備小火車，讓小朋友免費搭乘！

烏日區農會說，為避免以往有心人士拔了大量蘿蔔，還有卡車載去販售，農會今年準備了5000個袋子，讓參與民眾在入口處領取，上面印有烏日農會百週年慶，成人1人分1個，1個約可裝30公斤蘿蔔，方便裝「戰利品」，若是一個家庭四口之家，2大2小，60公斤蘿蔔可以吃非常久。

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