護欄搖晃、鐵釘裸露...大肚山望高寮觀景平台藏危機

2019-01-19 16:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚山望高寮夜景非常迷人，常常有民眾前往夜遊，但是有民眾反映，望高寮的觀景平台木棧不但遭白蟻腐蝕嚴重，出現多處破洞，護欄搖晃，平台上至少有10根鐵釘裸露，民眾若不注意而踩到，將會受傷，此處已有危險之虞，要求市府改善。

建設局表示，會儘速進行內部討論，先發出全面封閉的公告，接著再妥善規劃改善方案。

大肚山的夜景相當有名，可以走著名的藍色公路，可連接到望高寮，晚上及假日人潮相當多，而且很多民眾會全家開車、情侶及學生騎車到望高寮觀景平台休息看台中市的夜景，白天天氣好的話，還可看到遠眺台灣海峽。

不過，此一使用率極高的望高寮的觀景平台，卻暗藏危機，市議員張家銨接獲民眾反映，指望高寮的觀景平台的樹葉阻擋觀景視線，民眾為了看到夜景，便站在護欄上，踩壞護欄，而因木板常塗漆，導致遭白蟻嚴重腐蝕，木棧多處破損、鬆脫。

張家銨19日前往會勘，現場便發現木棧上至少有10根鐵釘裸露，即使是白天，民眾都不一定會低頭發現到鐵釘，何況是夜晚，萬一小孩子不幸踩中，或是因木棧道有高低差，跌倒刺中身體，後果難料。

張家銨強調，此已是致命危機，安全不容打折，標準必須從嚴，她要求市府要做就要做到最好，一次解決，不要拖拖拉拉，要立即改善。

建設局表示，會先封閉整個觀景平台，以維安全。

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