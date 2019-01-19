暖！曾居核三廠區域無後先人 立委協調可望集中祭祀

2019-01-19 16:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣電力公司在約40年前開始徵收位於屏東恆春的用地並興建核三廠，不過，曾在該片地區居住的先人，至今有200多人無後，骨灰只能分散放置恆春4個公墓，鎮代盧榮士、李建華不忍這批先人在外地流浪，經立委莊瑞雄協調台電，未來可望另覓地點合併祭祀。

台電核三廠於1978年在南灣、大光等里徵收土地後並興建發電廠，但當時已有不少先人安葬於此，台電委託恆春鎮公所進行遷葬，並對有主的後人安排補償，當時無後的先民也一併分散至恆春鎮4個公墓安放，但時至今日，仍有212門孤魂，因無後而無人祭祀。

這212門先人骨灰分散於恆春東門第1公墓、18公墓臨時納骨塔、山腳路萬應公祠及草潭路萬應公祠，不過，這些有名有姓的先人卻無人祭祀，「甚至連死後都被與家人拆散」，鎮代盧榮士、李建華說，這些先人有的是兄弟姊妹，但卻因當時無人主持身後事，導致被分開納堂，加上已長期無人祭祀，恐對先人不敬，商請立委莊瑞雄協調。

莊瑞雄邀集台電核三廠及盧榮士、李建華等，並代表民眾反映，莊瑞雄指出，無主的先人畢竟也曾在核三廠這片土地上生活，且就民間信仰的角度，仍是希望要具姓具名讓可能有延續香火的後人，前來祭祀甚至認祖歸宗。

莊瑞雄說，當初徵收時曾經針對有後的先人進行補儐，無後的先人則是也一併納堂，希望這些無主的先人屍骨能夠集中安置、祭祀，會中決議核三廠和鎮公所先協調出集中安置方案，如在核三廠內或公墓旁覓地興建萬應公祠，讓無後的先人在過世後還能與家人比鄰，並不定期奉以香火祭祀慰藉孤魂。

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