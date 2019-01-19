雲林32家廚餘養豬場申請轉型 飼料補助申請截止日提前至1月底

2019-01-19 16:48

〔記者詹士弘／雲林報導〕政府為因應非洲豬瘟可能侵襲，推動豬隻廚餘轉型飼料養殖，雲林至18日止，各公所已受理32家豬場申請轉型；原本飼料差額補貼措施申請期限至3月31日，農委會也將期限提前至元月31日止，請養豬戶把握時間。

雲林縣府農業處表示，農委會16日在非洲豬瘟中央緊急應變會議中宣布，為提升防疫效能及加速推動廚餘養豬轉型，飼料差額補貼措施其申請期限，截止日由3月31日縮短至元月31日止；退場補助受理情間仍維持至3月31日。

農業處說明，相關訊息除在第一時間電話通知並函文公所主動輔導申請外，也派員主動電話聯繫轄內廚餘養豬場告知受理期間提前截止至元月31日。

廚餘豬場轉型飼料補助適用對象為107年聯合稽查的廚餘養豬場，其用地符合土地分區使用管制規則且具有土地使用權證明者，申請期間從即日起至元月31日為止，補助期間自完成申請改用飼料起至在養豬隻上市（（最遲108年9月30日止），補助飼料與廚餘的價差，估算每頭最高補助2200元。

農業處呼籲符合規定的廚餘養豬場於盡速前往所在地鄉鎮公所農業課申請，相關補助申請表件及規範已公佈於縣政府網站供查詢，洽詢電話農業處畜產科05-5522557。

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