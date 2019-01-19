直播主為固粉曖昧功力一流 小心慘淪提款機！

2019-01-19 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕許多單身男女會透過觀看直播，與在螢幕另一端的直播主共度寂寞長夜，然而直播圈競爭激烈，汰舊換新速度極快，因此時刻考驗直播主吸引和維持粉絲的功力。

《三立新聞》報導，直播主為了生存，必須盡可能吸引和留住粉絲，因此都有自己的圈粉「撇步」。除了亮麗長相或特殊才藝外，一名直播主表示，為了拉近與粉絲的距離，會定期和粉絲吃飯，或相約唱歌、上夜店，甚至有人給予第1個「斗內」到達目標金額的粉絲，1對1吃飯的機會。

報導表示，有直播主透露，粉絲其實很現實，所以直播主經常需要以陪伴VIP粉絲聊天到凌晨等方式，透過營造曖昧情愫或陪伴寂寞來圈粉。但直播主也坦承，直播久了，難免會有被迷的神魂顛倒的粉絲想求交往，若正派一點的直播主會主動劃清界線，但也有直播主因此將粉絲當作提款機或工具人。

綜合媒體報導，近日即有一名17歲高中生，愛上20多歲的洪姓《17直播》直播主，並被對方先後誘騙逾30萬元。洪女目前已全額賠償並認罪，也與少年家長達成和解，全案以不起訴處分。

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