南投揮毫送春聯 書法名家各具特色

2019-01-19 14:49

〔記者謝介裕／南投報導〕年關在即，南投縣府文化局今日特別舉辦「己亥年新春揮毫活動」，吸引大批民眾排隊領取，現場熱鬧滾滾，宛若一場書藝大展。

此次揮毫寫春聯免費贈送活動，包括謝坤山、吳明晃等人在內，共有25位書法名家一起揮毫，每位書法家的字體都獨具特色，各有不同風格、筆勢和韻味，民眾拿到春聯後也紛紛掛在欄杆、地面或樹叢上風乾，使得會場呈現濃濃的年味氛圍。

副縣長陳正昇、文化局長林榮森說，寫春聯就如同書法教育，係我國特有的傳統文化，更是春節不可少的應景活動，也藉此向社會各界拜個早年，祝福大家新年快樂，也提醒今日向隅的民眾不要氣餒，明日將由南投縣慕陶書法學會接棒，也同樣在文化局廣場辦理春聯揮毫活動，歡迎民眾把握機會索取。

除此，今日縣府社會及勞動處也與左岸成長學苑關懷協會，共同在縣立婦幼館舉辦「歲末送暖‧讓愛飛揚」活動，邀請中低收入戶、特殊境遇家庭、學校及村里長推薦之弱勢族群，合計180名學童及家長參加，並在老師指導下，一起學習手作披薩，也拉近親子間情感，提前感受年節歡樂氣氛，場面溫馨。

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