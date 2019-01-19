水噹噹關懷協會揮毫送春聯 家庭主婦讚小確幸

2019-01-19 15:47

〔記者許國楨／台中報導〕迎接豬年來臨，台中市水噹噹關懷協會等單位，上午舉辦現場揮毫送春聯活動，包括退休警副分局長、公所課長與里民都上場露一手，春聯寫得有模有樣，許多民眾讚不絕口，直誇有職業水準；現場還準備了熱呼呼湯圓供民眾享用，散發濃濃過年味道。

身兼台中市水噹噹關懷協會理事長的市議員邱素貞表示，為迎接新年，該協會每年都結合東區東興里辦公處、書畫教育協會與邱素貞服務處等單位，舉辦「寫春聯、送春聯，平安過好年」活動，與民眾結緣，今年邁入第10年。

上午在東區立德東街、仁和路口的南門福神祠揮毫獻藝，因天氣晴朗氣溫回升，吸引許多民眾相揪索取手寫春聯，氣氛熱絡、溫馨，包括邱素貞、東興里長宋茂榮、國光里長陳仁榮、國光社區發展協會理事長陳雅惠等人都到場向民眾拜早年，祝福大家「豬事如意」。

現場除了台灣省書畫教育協會書法老師陳貞惠等「專業」寫手外，台中市警察局第三分局副分局長退休的賴敏弘、南區公所課長退休的沈添福，以及當地里民邱萬成等人，也加入現場揮毫行列；賴敏宏並送給邱素貞一幅親手抄寫的「般若波羅密多心經」，希望消災解厄，引起現場掌聲。

陳貞惠表示，迎接新年，民眾除對傳統招財進寶情有獨鍾外，許多人特別指定要豬寶寶年畫，以及書寫春字，再畫上一串串鞭炮，象徵「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ叫」；總計春聯送出ㄧ百多幅、年畫超過250張，氣氛熱絡、溫馨。

民眾黃淑紋則說，書法家每個人寫字的風格都不相同，有人擅長融合年畫，圖文並茂，生動活潑；有人寫得一手好行書，各具特色，非常討喜；尤其，物價上漲期間，可以免費索取春聯，對家庭主婦來說是個小確幸。

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