迪化年貨大街開跑 今起加強交管和拖吊

2019-01-19 14:31

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市農曆春節連續假期將近，台北市辦年貨著名的迪化街商圈將於今天起實施交通管制，管制車輛進出迪化街一段，不僅如此，台北市警察局也將於迪化街周邊加強違規停車取締，周邊路外停車場也會調漲費率，提醒民眾多改搭大眾運輸工具出門。

警察局指出，台北市5大商圈迪化街商圈、華陰街商圈、後站商圈、台北地下街商圈、寧夏夜市商圈已陸續開辦年貨大街，將一連持續至2月24日止，其中迪化街商圈年貨街活動19日開跑後，期間迪化街一段（歸綏街至南京西路）實施交通管制，管制車輛進入迪化街；民樂街也會彈性實施時段性單行管制。

警察局表示，今年因應迪化街年貨大街可能造成的交通衝擊，已規劃交通疏導及管制勤務，派遣交通疏導管制崗位26處、路況查報5組、違規停車拖吊1組，針對迪化街商圈周邊重要道路，民生西路、延平北路、環河北路、歸綏街、市民大道、重慶北路、忠孝西路等列為違規停車取締、拖吊及路況查報重點，更會讓各執勤員警及義交確實保持路口淨空。另外，在迪化街、南京西路口，大同分局也規劃設置機動派出所，即時受理報案及機動派遣疏導警力。

且為因應春節前採購停車需求，年貨大街實施期間1月19日至2月3日，迪化街周邊路外停車場（大稻埕、朝陽公園、塔城公園）假日費率調整為每小時60元，非假日為每小時40元；淡水河3號及5號堤外停車場費率假日調整為每小時50元、非假日每小時40元；西寧北路（民生西路至市民大道）、塔城街（南京西路至市民大道）及民樂街（歸綏街至南京西路）路邊收費停車格費率調整為每小時50元。

另配合信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場（松壽廣場、府前廣場、信義廣場、忠信公園）於1月26日至2月4日上午10時至晚間8時，停車費率也會調整為每小時60元。

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