一樣價錢買更好品質！斗六茂谷柑節登場 還有年貨大街

2019-01-19 16:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六茂谷柑節今明兩天上場，除了有當季的酸甜茂谷柑可以品嘗，還有各種年貨可以選購，今年茂谷柑規格27公分以上的大果產量增加一倍，一樣價錢買更好品質茂谷，還有年貨大街可逛。

斗六市長林聖爵表示，茂谷柑是斗六的寶，每一顆都經過農民精心呵護，加上斗六市專屬的茂谷柑禮盒，就是春節最好的伴手禮，公所特地製作了購買名冊，透過臉書或公所網站都能看到，讓想要訂購茂谷柑的民眾，可以透過名冊直接跟農友購買。

果農朱清輝及朱清相兄弟表示，今年茂谷柑結果量較往年少約兩成，因結果量變少，留下的茂谷柑長得更碩大，所以規格27公分以上的禮品級茂谷柑產量比往年多一倍，年節將近，歡迎民眾購買當年節伴手禮。

今年茂谷柑年貨市集共有高達120家攤位進駐，活動中邀請鹿港吹糖人來到現場，只要10張發票就能依時段現場報名，體驗傳統技藝的樂趣，市長林聖爵也親自扛起公所自製的糖葫蘆掃把座，以紅包取代糖葫蘆，和小朋友們互動發送禮物紅包。

斗六市公所也準備了豐富的活動，有適合親子同樂的公仔及燈籠彩繪，茂谷柑剪紙、拓印和著色繪圖，還有讓小朋友們為之瘋狂的大型氣墊溜滑梯，還有媽祖保柑博杯、鑽轎底等活動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/