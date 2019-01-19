119消防節捐熱血 竹市打火弟兄組素人樂團

2019-01-19 15:11

〔記者王駿杰／新竹報導〕今天是消防節，竹市消防局結合新竹捐血中心舉辦捐血活動，盼今年能突破去年820袋捐血紀錄，為鼓勵民眾響應，打火弟兄不惜組成素人樂團舉辦LIVE演唱會，配合有手沖咖啡專長的消防役男表演拉花，讓活動現場格外溫馨。

消防局指出，為了鼓勵民眾響應捐血，本次由消防員、役男更組成素人天團，在消防局大廳舉辦LIVE演唱會，另外，有沖泡咖啡專長的消防役男林峰煊，今天也在現場泡咖啡、表演拿鐵拉花功力，供現場等候捐血的民眾享用。

消防局長李世恭指出，春節期間是全國血荒最嚴重的時候，今天打火弟兄們鬥陣捐出熱血，希望藉此帶動新竹市捐血熱潮。另該活動自2005年舉辦以來，已連續12年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，13年來已捐超出6300袋血，實在不容易。

活動一開始，就由副市長沈慧虹、義消總隊長鄭宏輝感謝熱情參與捐血活動的民眾與同仁，更率先挽起衣袖捐出熱血。

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