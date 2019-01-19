春節來台南 籲民眾多利用公車及T-Bike

2019-01-19 15:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南旅遊的特色在「慢遊」，春節假期9天，為了提供順暢的交通環境，市府已擬定交通疏導及相關配合措施，包括月津港燈節、鹽水蜂炮等活動及安平古堡、赤崁樓等景點的交通疏運規劃，今日大陣仗宣傳，建議遊客多利用串聯各景點的大台南公車以及市區全新啟用的T-Bike來規劃行程。

台南市長黃偉哲表示，希望民眾能夠少開車多騎T-bike、少開車多坐公車，減少壅塞程度，因為堵在車陣裡面沒有人好受，沒有人開心，沒有人想搖下車窗跟隔壁聊天的，都一定是心情很鬱卒，而且少了遊興、少了玩興，市府團隊將盡其所能丶年節無休做到最佳交通服務。

遊客民眾可多多利用大台南公車，交通局已將112條公車路線，串聯台南地區的2大活動、9大景點，春節期間每日可疏運約50000人次至南市各大景點，也可利用T-Bike暢遊府城、奇美博物館及南科園區。

交通局長林炎成表示，南80與南74交接處至縣道172線新闢道路通車、曾文溪排水潮見橋全線開放通車，大新營區、安南及永康等地區行車會更順暢。同時， T-Bike站點已增加至62處，春節期間府城觀光巡迴巴士免費搭乘、雙層巴士票價優惠、台灣好行88、99路公車半價優惠，歡迎民眾來古都台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行（BBW）」的慢遊輕旅行假期。

為了能即時處理春節期間的交通問題，交通局將開設「交通疏運指揮中心」，自2月5日至2月10日每日均有主管同仁輪值，監控全市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為（06）298-8944。

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