桶柑樹下的午餐 他們直呼「可惡！太美、太浪漫了吧！」

2019-01-19 13:05

［記者黃美珠／峨眉報導］「可惡！這樣吃飯也未免太美、太浪漫了吧！」這樣此起彼落的驚嘆來自今天中午在新竹縣峨眉鄉浪漫台3線86.5公里處的「桔園餐桌饗宴」現場。

主辦的峨眉鄉公所和農會找來主廚直接在橘子樹下擺桌上演料理秀，把餐廳級享受，帶到大自然的果樹間。

每個人入座前雖得配合1顆顆黃橙橙垂墜在頭頂的桶柑而彎腰低頭，但是看到燦黃的果實配上現場擺放的粉色鮮花、客家花布巾等桌飾，大家除了驚嘆，就是忙著「殺」手機的電力。

不過這樣別出心裁的午餐得付費，明天中午還有1次限量「入座」機會，讓來者見識峨眉鄉桶柑的魅力。

新竹縣峨眉鄉公所、峨眉鄉農會今起連續2天，在該鄉外環道、也就是省道台3線86.5公里處舉辦「2019峨眉鄉桶柑節產業活動暨農特產品展售會」。除了例行性多樣的農特產品展售，為了促進買氣，農會推出買桶柑抽澳門單人來回機票的活動，只要購買達30台斤，即可獲得亮彩限量帆布包，且擁有參與前述抽獎中機票的機會。

峨眉鄉桶柑種植總面積約有800多公頃，占全台的10分之1，每年產值可達2、3億元以上。在得天獨厚的地理環境下，加上果農們長期的細心呵護，平均甜度可達到12度以上。

今天早上8點先是進行年度桶柑評鑑會，由專業評審針對果品的形狀外觀、水分含量、甜度測試來評分，選出今年度最具代表性的峨眉桶柑。

為了幫桶柑抓住消費者的胃，現場安排知名輕食業者以桶柑果醬為元素，研發水果乳酪三明治，只要排隊就能免費品嚐。

付費活動除前述「桔園餐桌饗宴」，對只是吃、和買不過癮的人，提供「採桔專車1日遊」活動，讓人隨著專車遊歷峨眉農村，且體驗採果。

至於向來被認為桶柑養生吃法的炭火鹽烤桶柑，在現場也安排有「烤桶柑野餐派對」，給聽過、不曾吃過的人「鮮」吃看看，不再錯過；以上也都要預約付費。不過來自苗栗縣竹南鎮的邱先生親友團就覺得玩得很值得、開心。

明天下午2點到4點則有個專供3歲以下小寶寶PK的「桶柑寶寶抓桶柑計重賽」，歡迎1到3歲的小寶寶來比賽看誰的手勁大，來當專抓桶柑的大力士。

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