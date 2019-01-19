恭禧發財春聯、雕花豬及撲滿豬圓滿紅包 竹市供索取

2019-01-19 13:24

〔記者王駿杰／竹市報導〕農曆新年將至，新竹市政府秉持「拚經濟、顧民生」理念，邀請在地書法家及設計師聯手打造「恭禧發財」春聯、「雕花豬」及「撲滿豬」圓滿紅包袋組供民眾免費索取，一起分享農曆新年的喜悅、喜氣。

行政處長白舒樺指出，市府這次推出「恭禧發財」春聯，由年輕書法家蘇梓靖以深厚書法造詣精心打造，不僅提供青年大展身手的舞台，也希望百工百業都能豐衣足食。

白舒樺表示，「恭禧發財」春聯自1月21日起將投遞至竹市17萬家戶與管委會，而東區、北區、香山區公所及市府一樓服務中心、稅務局與文化局服務台亦備有春聯、紅包袋組及圓滿紅包，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

7年級生書法家蘇梓靖是建築系畢業，目前服務工研院綠能所，是工研院量測中心書藝社指導老師，他的書法創作注重與傳統連結。

蘇梓靖表示，考量「恭禧發財」4字的實用性，他在書寫時避開較難辨認的草書、篆書，參考東晉一種風格鮮明的石刻文字，融合楷書隸書風味再加以變化，使字在視覺上有種樸實厚重又略帶俏皮的趣味。

另外，春聯、紅包袋組的雕花豬、圓滿紅包上的撲滿豬則由知名設計師馬詩韻費心打造，她的作品包括許多縣市的跨年主視覺、知名藝人專輯設計及新竹市政府的識別標誌等。

馬詩韻說，雕花豬有著飽滿身形、豬背上5個連續的彎月線條，象徵「越來越有錢」，共有3款設計。她另以1元硬幣投進飽滿金撲滿的意象，象徵新的一年，民眾荷包可以存好存滿，堪稱春節期間最夯的福氣小物。

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