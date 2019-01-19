動漫節首日狂吸萬人 吉祥物大賽宣揚台漫萌實力

2019-01-19 12:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕2019年台北國際動漫節今登場，年度盛會首日便吸數萬漫迷搶入場、爭限量商品，文化部感受台漫滿滿熱情與愛，立委鄭運鵬亦自稱是動漫終身消費者，展場充斥日漫元素外，台漫能量亦透過首創吉祥物大賽等，要向國際宣傳萌實力。

中華動漫出版同業協進會指出，今年台北國際動漫節有65家業者在南港展覽館擺出500攤，沿襲以往找來台、日動漫名師、輕小說作家、配音聲優、偶像團體等，與粉絲一同在過年前夕共度，數日前已有死忠粉絲開始排隊，要搶先入場購買各家推出的限量商品、簽名見面會資格等。

動漫節雖充斥全球瘋迷的日本知名動漫IP，但漫協今年首創「Mascot Taiwan吉祥物大賽」集結台灣知名吉祥物品牌，如OPEN小將、霹靂布袋戲的素大寶等，要將台漫萌實力推向國際；也加碼辦世界COSPLAY大賽台灣區預賽，選拔冠軍代表台灣出征世界舞台，將動漫延伸的角色扮演文化一同納入。

文化部次長丁曉菁說，在動漫節盛會中，感受到對動漫滿滿的熱情與愛，明白相關產業努力突破困境，將動漫鏈結各界，認為如今眾人已經共同聚焦，主打台漫品牌國際化；

立法委員鄭運鵬也表示，自己是動漫節的終身消費者，辦公室內也是常年擺設的小小動漫節，點出政府應幫忙把消費者帶到業者面前，而台灣則是亞洲唯一融合力高、創作力高的地方，期待未來台漫蒸蒸日上。

動漫節首日，但碰上公務員補班日，主辦單位預估入場人數與往年雷同，而各出版社則紛紛祭出各類展場獨家商品，如尖端出版推熱銷10周年長青輕小說「緋彈的亞莉亞」紀念特裝版，另有粉絲1次砸1萬5千元試手氣玩精品抽，抱走75件動漫抱枕、複製畫、壓克力場景組等；其他業者如木棉花、曼迪、台灣東販等也狂銷新春福袋，提前領走漫迷紅包。

動漫節中各類舞台活動亦是人潮匯聚重點，去年火紅的動漫《工作細胞》聲優長繩麻理亞越洋來台舉辦粉絲簽名會；專為日本打造的日本館也迎來石川縣當地偶像女神「PUNITAN」，募集台灣粉絲信徒。

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