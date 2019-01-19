日月潭路跑兼賞櫻明登場 南投警公告交管措施

2019-01-19 13:08

〔記者謝介裕／南投報導〕2019日月潭櫻舞飛揚環湖路跑活動，將於明（20）日熱鬧展開，今日集集分局公告交通管制措施，明日上午5時至下午2時期間，台21線60K+500至64K+300，即中山路與中正路口至台21線65K的路段，禁止路邊停車；而台21線75K+600至65K+800路段，水里往水社方向的外側車道則封閉，除了消防車、救護車、警備車等相關工作車輛以外，禁止其他車輛通行，呼籲駕駛朋友遵守，以確保人身安全。

該活動今年邁入第7年，區分42公里全馬組、29公里環湖組、12公里挑戰組與健走組等4個組別，吸引來自26個國家、5500名好手報名參賽。

集集分局說，路跑當天除上述交管措施以外，台21線九龍路口往魚池方向4線道外側車道，以及台21線64K+300往頭社方向4線道外側車道，則開放路邊停車，但隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車，呼籲與賽選手及遊客務必遵守員警交通指揮，且依標線停放車輛，切勿違規停車，以確保交通流暢，避免意外發生。

值得一提的是，該路跑活動也為日月潭一年一度的賞櫻活動揭開序幕，尤以2月1日至3月10的「九族櫻花祭」最引人注目，園區5000多株櫻花，目前也陸續綻放枝頭，此時民眾前來日月潭遊山玩水之際，可千萬別忘了欣賞山櫻、八重櫻、寒緋櫻等各式各樣爭奇鬥艷的櫻花，否則，恐有入寶山空手而回之憾！

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