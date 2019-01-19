喝再多都是0！酒測器抽查 結果「全部測不準」

2019-01-19 12:33

〔記者陳宜加／台北報導〕便宜的酒測器小心不準，消保處抽查市售15件一般用酒測器，結果全數「測不準」，其中更有1台無論增加多少酒精濃度，檢測結果永遠為0。消保處指出，若限期未改善，最重將開罰150萬元，並呼籲消費者選購符合國家標準的商品，尤其部分大眾運輸業者用於自主管理，更應避免誤用品質不良的酒測器。

消保處表示，部分大眾運輸業者為預防酒駕，經常利用一般用酒測器自主管理，不少餐飲業者也提供消費者使用，根據測試結果評估是否開車，但隨機抽查市售15件一般用酒測器，結果品質檢驗、標示15件均不符規定，違規率100％。

消保官王德明表示，檢測由工研院量測技術發展中心，根據現行國家標準CNS 15988「一般用呼氣酒精測試裝置─要求與試驗法」進行檢測，項目包括呼吸取樣、準確性測試、連續呼吸等，僅1台通過連續呼吸測試；更有1台酒測器無論增加多少酒精濃度，檢測數值永遠為0，王德明直呼「根本是欺騙消費者！」

他解釋，一般用酒測器與警用的專業酒測器不同，後者更加精密、敏銳，單價至少20多萬元，一般用酒測器市價僅約2、3000元，準確度也有不小落差。

王德明指出，違規者已交由主管機關經濟部依法處理，將根據消保法要求業者限期改正，否則可處6至150萬元罰鍰；並要求經濟部加強宣導符合國家標準的製造方法、交通部、內政部輔導大眾運輸業者選購合格酒測器，確保交通安全。

王德明提醒，一般用酒測器僅供自我管理使用，不得用於質疑執法或專業用酒精分析儀的量測結果，也應選購符合商品標示法與電子商品標示基準的商品，同時留意商品應標示符合國家標準，以免買到無法正確取樣或準確性不足的商品。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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