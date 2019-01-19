看過來！ 2019台灣燈會精彩表演節目有這些

2019-01-19 12:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接2019台灣燈會，屏東縣政府規劃多元主題表演節目，邀請逾百場國內外知名藝文團隊及藝人演出；為展現大鵬灣燈區獨特的地域性，特邀法國水上烏托邦劇團帶來結合音樂與水上特技的精湛演出，還有在夜空中璀璨奪目的無人機燈光秀，以陸、海、空兼具的表演藝術，帶給觀眾前所未見的感官震撼。

屏東縣長潘孟安表示，在東港與屏東市燈區天天都有不同型態的演出，有來自日、韓、西班牙、法國、印尼等國及國內頂尖的演藝團隊，融合世界與在地文化，打造精彩絕倫的國際級藝文饗宴。今年適逢台灣燈會30週年，縣府特別邀請Intel Drone Light Show移師大鵬灣燈區演出，要讓賞燈民眾感受屏東豐厚的文化內涵與創新活力。

燈會開幕重頭戲突破往年由表演團體填充接力演出模式，以劇情式編導排練製作，節目分成9幕，融合屏東的閩、客、原住民、新住民等族群文化精髓，長達4個半小時，其中更結合萬人點燈、水幕、水舞、煙火及主燈秀演出，展現全新的燈會開幕秀。

今年首度在海洋灣域設置燈區，邀請享譽國際的水上劇場-法國水上烏托邦劇團，於燈會期間晚上7時至8時演出《海洋歌劇》，演員以海洋爲舞臺，利用特製的滑板在海面上移動，騎自行車、躺在床上做夢等意想不到的劇情，將帶給台灣觀眾有如水上劇場界「太陽馬戲團」的震撼。

屏東縣文化處表示，燈會主舞台演出節目以「一日一主題、天天有主秀」的方式，有｢西班牙Voalá高空馬戲團」的高空特技結合舞蹈演出；「韓國擊光亂打秀」帶來七彩水鼓秀與擊冰亂打秀，以及優人神鼓力與美的展演詮釋。

同時還有台客天王陳昇&新寶島康樂隊、宇宙人、滅火器樂團、張三李四及金曲歌手盧廣仲等輪番演出；每晚在大鵬灣燈區還有夜光遊行活動，以海洋樂園嘉年華為主題，大型海洋玩偶熱鬧演出，帶動燈會節慶歡樂氣氛。

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