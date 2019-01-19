航班大增+豬瘟防疫 林佳龍：春節疏運要佈重兵

2019-01-19 11:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部民航局今舉辦72週年局慶，並表揚績優航空從業人員，交通部長林佳龍致詞時表示，即將到來的春節疏運會是很大的挑戰，除航空公司一直增新航班，9天連假中有7天的航班都超過800班次，比去年平均增加100班；加上非洲豬瘟防疫工作也非常嚴峻，今年壓力特別大，但有信心給國人出入境最好服務。

今年航空春節疏運方面，林佳龍表示，政府單位各團隊與航空公司彼此是重要夥伴關係，人民交通行為也要能來配合，能多利用智慧化設施，不論是自助報到、行李托運、通關等，這是大家的事情。今年要特別感謝桃園市政府跟所有交通系統，包含國道、高鐵、機捷、客運、計程車共乘等，並會在交通關鍵點佈重兵，有交通事故務必在第一時間排除，讓進出機場能非常順暢。

民航局長林國顯表示，雖然亞太空運市場競爭激烈，但台灣在東亞擁有要衝的地理優勢，去年共17家航空公司陸續開航30條新航線，或在原有航線增班；在政府大力推動的新南向政策中，空運更扮演促進觀光、經貿發展、帶動人貨往來的關鍵角色，107年飛航新南向國家的平均班次，比106年大幅成長7.4％，創下每週612班的歷史新高。

林國顯也預告近年推動的各項機場建設，今年將陸續完工，台中機場7個過夜機坪將在2月完工啟用；下半年正緊鑼密鼓進行的高雄機場跑道整建工程，將於9月完工啟用，為南台灣旅客提供更高品質的服務；桃園機場新塔台目前已展開系統整合測試、人員訓練等工作，將於12月無縫接軌舊塔臺航管作業，並結合航空城土地取得作業，為桃園國際機場未來20年發展做好準備。

另外，台中機場、高雄機場都完成2035年整體規劃，為未來20年的發展預為擘劃，台中機場已可容納1000萬人次、高雄機場以容納1200至1500萬人次進出為目標。

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