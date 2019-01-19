春節連假估台東湧入45萬輛車次 台東縣警局開會協調對策

2019-01-19 12:11

［記者王秀亭／台東報導］今年春節連假為9天，台東縣警局參考同為9天春節連假的2016年總車流量，預估今年車潮將湧入45萬輛次，又以初二（2月6日）、初三（2月7日）達到最尖峰，為避免縣內交通壅塞，縣警局今天上午提前開會協調對策，重點路段加強交通疏導外，亦會加強取締交通違規。

台東縣警局邀集公路總局第三區養護工程處、縣內客運、計程車、遊覽車等業者，針對春節連假交通疏導工作進行協調，由縣警局長劉崇智主持。

縣警局交通隊表示，今年春節連假多達9天，加上台東以是國內旅遊熱門首選，學生們放寒假，及交通部觀光局的暖冬旅遊方案，預估9天假期有大批觀光旅遊車潮湧入台東縣，因而交通管制措施從2月2日起持續到10日。

交通隊指出，2月2至4日為假期初期，預估各購物據點、返鄉交通要道、車站的車潮會大增，將加強台東市中央市場、台九線大鳥段金崙段及台東火車站的交通疏導，其中中央市場在2月2至4日上午6時至下午6時，於中山路、正氣路、光明路段禁止小型車以上車輛通行。

2月2至10日每天上午9至12時、下午4至7時金崙至壽卡間的南迴公路禁止砂石車由台東往高雄方向行止。連假期間縣內主要要道、景點、遊憩區及各地區聯絡道路皆可能湧入車潮，各警分局將加強交通疏導外。

縣警局提醒，連假期間較常發現的交通違規以違規停車、違規超車、超速及疲勞駕駛，警方會持續加強違規交通取締，除現場攔查舉發，另以現場錄影蒐證景行舉方的發誓，強力取締違規超車。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/