春節旅泰要價9萬...他52天前取消竟要付6萬多賠償金

2019-01-19 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕適逢過年，不少民眾趁著假期規劃旅遊，有民眾爆料，在網路訂購2人要價9萬多元的泰國5日旅行團，已先付了2萬訂金，但因臨時有事必須取消，但業者竟要他付6萬多元的賠償金額，讓他直呼不合理。

據《東森新聞》報導，購買泰國5日遊的陳姓男子控訴，在網路平台「易遊網」上訂了2/5從台灣出發的泰國5日遊，2人共要價9萬9600元，他已先付2萬訂金，不料臨時有事無法成行，故向業者表示要取消行程，但業者卻要求他支付6萬3680元賠償費。

陳男表示他雖確有在網路訂購、也付了訂金，但雙方並沒有以紙本簽約，且距離出遊日還有52天，高額的賠償金額讓陳男無法接受，陳男更拿出賠償單據表示，該賠償單據是在他取消後2個禮拜才開出，應與他們無關。

對此業者則回應，去年陳男下訂該行程後也有向他再次確認開票，陳男也有同意，直到14號臨時取消時有向陳男表示因春節旅遊團的取消費用較高，預估賠償價會落在3萬8千元左右，賠償費用皆是用來支付已經預先代付的款項，並沒有多收取手續費等。

品保協會也表示，依旅遊定型化契約上所規範，在旅遊日前41天解約需賠償旅費百分之5，但也有提到倘若業者能提出證明，表示客戶取消的舉動會讓損害超過基準，是可以就實際損害來求償的。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/