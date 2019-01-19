春節前 新竹榮服處辦獨老遺孤圍爐活動

2019-01-19 11:25

［記者黃美珠／芎林報導］新竹榮民服務處今天早上在新竹縣芎林、橫山2地舉辦春節前的聯誼活動，該處聯合認養者一起伸出的手，送暖給獨居的年邁榮民伯伯們、以及40名還未成年卻失怙的榮民遺孤們，希望他們可以融入榮服處這個大家庭，也能走出自己的小榮家，感受到外面社會的關懷與溫情。

新竹榮民服務處處長酆世俊說，他們服務大新竹地區榮民加上眷屬大約3萬人，主要工作除在榮民生前提供照顧服務，多年來也推動「遺孤認養活動」，藉由募集社會各界的善款，照顧亡故榮民還來不及長大的第2代，使這些失怙或單親清寒的榮民遺孤，保有機會繼續接受教育，以追求人生逆轉勝。

今年他們獲得榮民榮眷基金會、新竹縣中央軍事院校校友會榮譽理事長黎保國等多個善心人士和團體支持，在今天安排40名遺孤與認養人相見歡，另邀請40名獨居的年邁榮民，中午在芎林鹿寮坑驛站席開近30桌提早圍爐。

餐敘前，他們除了在鹿寮坑驛站設計了品茗、義剪、衛教、按摩、以及春聯揮毫等活動。

另安排認養人和被認養的榮民遺孤跟家人們去合興車站「走春」，聽導覽解說員細說車站歷史與在地文化，看著內灣線小火車慢慢來去，在輕鬆情境下拉近彼此距離。

合興站這裡，新竹榮服處還特別佈置了讓來者打卡合影的場景，給到場的認養人、榮民伯伯與遺孤學子們有機會同框，留下專屬他們感動與溫暖的瞬間。

在場的受扶助孩子們願意的話，還可參與「愛的故事分享～時光迴廊」，欣賞樂團表演外，也藉機向認養者回饋，說出自己內心的感謝。

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