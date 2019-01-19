春節車票買到沒？ 台東縣府返鄉專車還有機會！

2019-01-19 09:38

［記者張存薇／台東報導］春節返鄉車票買到了沒？今年因春節假期長達9天，民眾返鄉時間較分散、選擇時間較多，目前2月1日晚間、2月2日上午返鄉專車均還有空位，縣府及觀光旅遊處指出，即日起餘票釋出，並進一步開放設籍台東的直系親屬、配偶或設籍同一戶的親友訂票搭乘，請民眾多加利用。

因逢年過節車票難買，台東縣政府持續開辦春節返鄉專車，設定身份證字號V開頭和設籍台東縣民眾購買、搭乘，交觀處說明，為確保縣民權益，因此由縣民優先訂票，經13日起一連兩波售票後，目前包括2月1日晚間7:08、2月2日上午8:05樹林站發車車票仍有餘票，交觀處開放縣民眷屬購買、搭乘。

交觀處指出，即日起可在網站上購票，1月31日至2月1日上午11時至晚間8時於台北車站服務台取票、退票，台東縣政府大廳服務台服務時間則為1月31日及2月1、8、9日上午9時至晚間6時。

有關返鄉專車最新訊息請至「台東就醬玩Amazing Taitung」粉絲團或縣府返鄉專車網站查詢。

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