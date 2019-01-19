玉山初雪持續難產 吳德榮：下週一降雪機率最高

2019-01-19 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕玉山初雪持續難產，已創1953年入冬以來初雪日最晚紀錄，氣象專家吳德榮表示，明起新一波強冷空氣抵達，帶來較前兩波更冷的天氣，期間「合歡山」以上高度的山岳將會降至零度以下，若水氣配合，玉山下週一（21日）降雪機率最高。

無數追雪族引頸期盼，今年的玉山初雪依舊難產，在上波冷空氣影響下，僅出現霧淞冰封景觀，初雪仍未降下，已打破過去66年最晚初雪紀錄。未來這波冷空氣強度雖較上波強，但「濕冷」持續期間較短，下週二（22日）起將漸轉乾冷，屆時玉山是否能順利降雪仍是未定之數。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」刊文指出，受未來這波冷空氣影響，合歡山以上高度的山岳，下週一、二氣溫將降至零度以下，若按最新模式模擬結果，下週一水氣最多，翌日逐漸轉乾，故高山飄雪以下週一機率最高。

吳德榮直言，降雪需「溫度」與「水氣」等2大條件配合，以台灣高山而言，前述2條件缺一不可，他說，目前模式模擬仍在微調中，建議追雪族可持續關注相關訊息，以免屆時上山撲空。

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