西半部空氣品質好差！ 7測站飆紅害、31站亮橘燈

2019-01-19 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地天氣晴朗穩定，風向以偏東風為主，西半部位於背風側，擴散條件轉差，易有污染物累積，截至今天上午9時止，已有7測站達「紅害」等級，另有31測站亮起橘色警燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午9時止，全台已有31測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，全數集中在西半部地區，此外，還有南投、崙背、嘉義、新營、善化、橋頭及楠梓等7測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，西半部地區及金門、馬祖並易有低雲或霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區以「橘色提醒」等級為主。

環保署表示，南投、崙背、嘉義、新營、善化、橋頭及楠梓等地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；西半部多縣市的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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