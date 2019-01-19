強烈冷氣團來襲！明起轉濕後乾冷 低溫下探10度

2019-01-19 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕今天是溫暖舒適天氣的最後一天，明天下午起新一波強冷空氣南下，由北而南逐漸變天，氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣影響全台至下週五（25日），各地先轉濕冷再轉乾冷，其強度有機會突破「強烈大陸冷氣團」等級。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天到明天上午各地天氣穩定，白天溫暖舒適、早晚微冷，北台灣氣溫約在15至25度，中部及東部則在16至27度，南部約17至28度，各地日夜溫差均大於10度，早出晚歸者宜適時更換衣物。

吳德榮進一步表示，下一波強冷空氣將在明天下午報到，迎風面地區轉濕冷，中南部山區亦有局部短暫降雨機率，下週二（22日）白天降雨漸歇，各地天氣好轉，下週三至週五各地晴朗穩定，早晚氣溫很低，轉為乾冷天氣。

吳德榮指出，這波冷空氣強度不弱，濕冷期間已達「大陸冷氣團」強度，轉乾後預期將有強「輻射冷卻」發生，強度有機會進一步突破「強烈大陸冷氣團」的定義，台北市低溫將有機會跌破12度，中部以北沿海空曠地區更有機會出現10度低溫，提醒民眾屆時應做好防寒準備。

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