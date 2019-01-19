01/19 各報重點新聞一覽

2019-01-19 07:05

自由時報

美海軍作戰部長：不排除再派航艦過台海

美國海軍作戰部長李察森上將十八日表示，即使中國在軍事科技上的進展，對美國軍艦造成空前的威脅，但台灣海峽是國際水域，美國海軍從未排除派航空母艦穿越台海的可能性。五角大廈發言人羅根十七日強調，美國仍堅守在「台灣關係法」（ＴＲＡ）下的對台承諾，美國將堅定支持台灣的自衛能力，提供防禦性武器，也會抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會經濟制度的武力行動或其他形式的脅迫。

詳見美海軍作戰部長：不排除再派航艦過台海。

國衛院研究：糖化血色素偏低 恐早衰

許多人做過健康檢查，一項常見檢驗項目是「糖化血色素」，國衛院研究發現，這項目的檢驗數值偏高或偏低，都透露出衰老速度警訊，濃度偏高、身體功能障礙可能性恐怕倍增，但數值偏低、身體功能障礙風險也可能達一．二五倍。

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黑道大哥 強拗建商賤賣豪宅

國內一家知名建設公司在台北市大安區興建中的豪宅建案，傳出遭重量級黑道份子強拗要以六四折低價購買上億豪宅，因業者最多願意降價兩千萬，引發黑道大哥不滿，多次派遣黑衣人在賞屋展示中心周邊梭巡、叫囂，引發地方關注，警方也因而獲悉，全力蒐證追查中。

詳見黑道大哥 強拗建商賤賣豪宅。

蘋果日報

批蔡親美 柯：如強盜搶銀行 離譜暗喻中國是警察

台北市長柯文哲明年是否跟總統蔡英文競逐總統大位備受矚目，台視昨晚播出柯專訪內容，他以「強盜搶銀行，有看到錢但沒看到旁邊一大堆警察」比喻美中台關係，暗指中國是警察、諷刺蔡政府親美立場；更大酸美國要台灣拿扁鑽向前衝，卻要台灣自己花錢買扁鑽，暗示台灣軍購政策須重新思考。柯不願明說台灣是否為強盜，但黨政人士認為，柯的言論是傷害台灣人民的情感。

狠父母逼童割肉還親 丟刀冷看 10歲兒驚嚇自殘

到底有多少遭虐兒童，獨自在黑暗牆角無助飲泣？桃園1名10歲男童，去年5月被母親及繼父施虐，離譜母親對兒子說「三太子割肉還親」故事，還說：「你敢跟三太子一樣的話，我就不處罰你。」繼父還把水果刀丟在地上，冷眼看著男童不說一語，男童竟拿水果刀朝左臂割下去；父母雖以兒子自願獲檢方不起訴處分，但先前曾對兒子家暴，2人仍被依家暴傷害罪起訴。

聯合報

龍燕之爭延長賽？ 台中山手線爭議再起

交通部長林佳龍昨天上午受訪表示，台中山海環線計畫（俗稱山手線）已遭國發會「退回」，他提醒台中市長盧秀燕要把握時間，快重提新意見，交通部會給予協助；不過，國發會下午發布新聞稿否認，表示只是要求台中市政府及交通部「補件」，「沒有『退回』的問題」。

對抗陸俄！ 美打造太空飛彈防禦系統

美國總統川普十七日在五角大廈宣示，美國將在太空打造無人能比的飛彈防禦系統，能夠更早偵測與消滅敵人的超音速與巡弋飛彈，保護美國不受到競爭對手或敵人的先進武器威脅。他並未點名任何國家，但國防部在發表九年來首個「飛彈防禦評估報告」（The Missile Defense Review）時表明，發展全新太空武力，不僅是因應伊朗與北韓在彈道飛彈技術進步的威脅，也是對抗中國與俄羅斯發展出更精密的巡弋飛彈、中程彈道飛彈與超音速導向武器。

中國時報

我國獄政史首例！111刀弒父死刑犯看守所自殺亡

以生魚片刀猛刺父親111刀致死的台北看守所死囚陳昱安，蒐集50多條所方懸掛點菸器的橡皮筋，18日凌晨躲在棉被內以橡皮筋環頸自縊，上午7時早點名未到，管理員才發現他早已氣絕身亡。由於陳昱安弒父手段凶殘，家屬在他入所9年期間從未探望，甚至拒領遺體。這是我國獄政史上首位自殺死亡的死刑犯。

昔北部占8成 今年南部最敢花！規模大縮水 尾牙「北冷南熱」

歲末年終，企業尾牙陸續登場；人力銀行昨公布「上班族尾牙心聲調查」，儘管有2成上班族表達尾牙縮水、一切從簡，但1111人力銀行副總經理何啟聖觀察，高雄在「韓流」加持下，尾牙逆勢成長，餐飲、尾牙表演的接案量，較去年逆勢成長2至5成，從以往北熱南冷整個翻轉成「北冷南熱」，景象前所未見。

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