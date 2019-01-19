把握今天好天氣 明鋒面通過+強烈冷氣團來襲

2019-01-19 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（19日）各地大多仍為多雲到晴的天氣，僅花東地區及中南部山區有零星降雨，但明（20日）鋒面通過，北部、東半部地區及中南部山區逐漸轉為有局部短暫雨。

氣象局表示，今天天氣與昨天類似，各地大多仍為多雲到晴的天氣，僅花東地區及中南部山區有零星降雨。氣溫方面，各地高溫大致在23至26度，不過北部沿海高溫稍低一些，而各地低溫約14至18度感受仍涼，中南部日夜溫差較大。

氣象局預估，週日（20日）鋒面通過，北部、東半部地區及中南部山區逐漸轉為有局部短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴。溫度方面，北台灣高溫稍降，晚起大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降。

氣象局指出，下週一至下週四（21日至24日）清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北台灣一整天偏冷，其他地區早晚也冷，預估下週三清晨是這波冷空氣最強的時間，中部以北預估低溫僅11、12度，其他地區約14度左右。

空氣品質方面，19日宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區以「橘色提醒」等級為主。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 27 16 ~ 24 20 ~ 25 18 ~ 24

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/