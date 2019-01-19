外交官也是生物學家 首任英國領事命名多樣台灣特有種

2019-01-19 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕台灣首任英國領事羅伯特‧史溫侯（Robert Swinhoe，又稱郇和或斯文豪），在台期間不只從事領事工作，更為台灣生物學帶來多項貢獻。包括台灣藍鷳、台灣黑熊以及台灣雲豹等都是由他命名的。

史溫侯1860年來台擔任首任英國駐台副領事，後升到領事，直到1866年被任名為廈門代理領事才離開台灣，真正在台時間不到4年。期間，史溫侯不但是英國首任駐台領事，更是著名的生物學家，由他命名或因他有系統採集而發表的物種名錄，鳥類有200多種，哺乳類40多種，植物246種，陸生蝸牛與淡水貝類200多種，昆蟲400多種及一些二棲爬蟲、魚類、無脊椎動物。其中包括許多台灣特有種如台灣獼猴、台灣藍鵲、台灣黑熊、台灣雲豹、台灣畫眉、台灣藍鷳及台灣梅花鹿等。

現在台灣記錄的鳥種中，有超過3分之1是史溫侯首先報導。另外在二棲爬蟲類領域中，有斯文豪氏赤蛙、斯文豪氏攀木蜥蜴、斯文豪氏游蛇，是直接以史溫侯的譯名來命名。

史溫侯於1863年接連發表《中國鳥類目錄》、《台灣爬蟲動物名錄》，1870年發表《中國揚子江以南和台灣的哺乳動物名錄》，至今仍是生物學界重要經典。

史溫侯逝世於1877年倫敦，打狗英國領事館建「英國領事郇和生物踏查」蠟像紀念他的貢獻。其家族旁系後代子孫史溫侯（Christopher Swinhoe-Standen），對祖先與台灣的淵源及其不凡事蹟深感興趣，為尋根而去信台灣外交部，輾轉取得與高市文化局的聯繫，來打狗英國領事館參訪，留下「老少史溫侯」合影。

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