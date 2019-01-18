「瑪莎與熊」首度來台開展 免費陪小朋友過新年

2019-01-18 23:53

〔記者張忠義／高雄報導〕風靡全球深受小朋友喜愛的動畫卡通大明星「瑪莎與熊」首度來台在新光三越高雄三多店11樓展出，今天起起至2月19日開放民眾免費入場觀展。

遠從俄羅斯遠道而來「瑪莎與熊」，跟新年巧妙結合 打造全球首次的農曆春節元素特色展區，出動瑪莎與熊11隻大型人偶，坐落在展區各處，走進「瑪莎與熊 陪你過新年」展場的入口處，首先佇立著一顆大樹，如同引領大家進入森林，為展覽揭開序幕。

接著五大主題展區，將動畫中主要的場景重現，有熊熊種植各種蔬果的「務農區」、熊熊在森林裡居住的「小木屋」、粉紅溫馨的「瑪莎家」、各種趣味的「互動拍照區」、喜氣洋洋的「新年展區」，讓大家能置身在瑪莎與熊的世界中盡情拍照。

展覽期間恰逢農曆春節，為了讓大家能夠感受到滿滿的新春氣息，展區特別將除夕年夜菜搬上桌，超真實的仿真年菜，讓人一看就流口水，現場也掛滿象徵吉祥的燈籠還有喜氣的大紅佈景，打造全球首次的農曆春節元素特色展區，為了完整呈現春節團圓之景，除了瑪莎、熊熊，連同兔子、豬豬、松鼠等森林裡的朋友都來團聚圍爐，如此巧妙的結合，十分應景。

這次「瑪莎與熊 陪你過新年」特展，不僅在大年初三規劃瑪莎與熊見面會，邀請大家一起跟瑪莎與熊唱唱跳跳迎新春，還推出十項趣味活動讓你寒假、春節不無聊，活動包含手作熊熊造型麵包、熊熊束口袋，可付費參與，以及記憶翻牌、丟球、釣魚、繪畫、拼拼樂比賽、繪本說故事等活動，為免費參與，名額有限。

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