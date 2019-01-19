誘人！淡江正妹穿超辣泳裝 大露「南半球」征服網友

2019-01-19 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕人人都愛看正妹，尤其是身材好更是大大加分！一名就讀淡江大學會計系的正妹「樂樂」段璟樂，擁有亮眼的外型，加上有著傲人的S曲線，受到許多粉絲愛戴，近日有PTT網友翻出她穿著「中空」超辣泳裝照，其中大露「南半球」的照片讓許多網友鼻血狂流，直呼「腰腿胸全都點滿，身材夭壽好！」

一名網友近日在PTT「表特板」，用「淡江會計系」為題PO出多張段璟樂的超辣美照，本身是平面模特兒的段璟樂，時常在IG上和粉絲分享生活樂事，也常貼出自己的辣照，日前她的一系列照片被貼上表特版後，原本只有數千追蹤的IG，立刻飆到超過萬人追蹤。

其中有兩張她穿著布料超少的紅色平口泳衣，火辣辣大露「南半球」，相當性感撩人，照片曝光後隨即被網友推爆，紛紛留言「念淡江真的好幸福」、「當初要是念淡江就好了！」、「腰腿胸全都點滿，身材夭壽好！」、「我是個簡單的男人」、「有HANI（韓團女星）的感覺」、「這身材太讚了！」、「這身材等級太高了！」

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