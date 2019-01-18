虐童事件頻傳 專家建議立法實施終身親職教育

2019-01-18 22:51

〔記者李立法／屏東報導〕虐童事件頻傳，台灣高衝突家庭關懷協會理事長何惠玉建議政府採用世界衛生組織（WHO）兒虐防禦措施，立法實施終身親職教育。

何惠玉指出，聯合國世界衛生組織研究顯示，兒虐產生主因是父母親缺乏親職技巧以及對兒童身心發展的科學知識，經實驗證明，親職教育所達到的防治兒虐效果最為顯著，美國、英國及加拿大等國經由這套模式在兒虐預防工作上收到良好成效。

何惠玉表示，鄰近的韓國已於2016年立法執行終身親職教育，從小學到大學以及男性在服兵役期都要接受親職教育課程，以徹底根除兒虐事件；希望台灣政府能參考WHO的兒虐防治研究建議，將親職教育作為兒虐防治的第一道防線。

台灣高衝突家庭關懷協會建議政府分階段落實親職教育政策，短期可從離婚或高風險家庭父母強制接受親職教育課程做起，中期則安排懷孕婦女及父親接受正確養育子女知識等相關課程或訓練，長期目標是將親職教育列入國教或大學課程，讓下一代免於家暴的恐懼，該協會近期將號召關心此議題的民眾，向立法院表達訴求。

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