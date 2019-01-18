台中春節垃圾收運不打烊 大型家具清運預約登記

2019-01-18 22:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市春節連假垃圾收運不打烊，市府環保局今天說，2月3日（小年夜）正常收運，2月4日（除夕）日間收運，2月5日至7日（初一至初三）定時定點收運，2月8日（初四）恢復正常收運。民眾有大型家具需清運，請儘早與各區清潔隊預約登記。

環保局長吳志超說，春節垃圾收運不打烊，小年夜提供正常收運（包含垃圾、資源回收及巨大垃圾）；除夕改為日間收運，垃圾車將以播放響鈴音樂方式，通知市民到達時間；初一至初三採定時定點收運，擴大服務市民；初四恢復正常收運。

初一至初三在全市廣設655處定點，每處停留時間約5至30分鐘，方便民眾清倒垃圾；收運時刻表及地點可至環保局網站查詢。

此外，家戶常於過年前排出大量廢棄家具，環保局各區清潔隊春節前受理巨大垃圾清運登記至2月2日止，清運至2月3日（小年夜）止，2月4日至2月7日停止服務，2月8日（初四）恢復正常清運。若有大型家具需協助清運，請民眾儘早與各區清潔隊預約登記。

環保局提醒，有關各區清潔隊垃圾收運資訊，將透過環保局網站公布最新消息，若有疑問，可撥打1999或各區清潔隊電話詢問，查詢各區清潔隊電話電話網址：https://bit.ly/2r3wWLN。

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