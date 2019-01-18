向韓國瑜喊話 李家維教授：植物保種很重要

2019-01-18 22:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕辜嚴倬雲植物保種中心今天（18日）與屏東縣政府簽定合作意向書，將合作為5種以上的屏東特有的瀕危植物保種；保種中心執行長李家維呼籲其他縣市加入時，向高雄市長韓國瑜喊話，「經濟發展絕對重要，但轄區裡人之外的芸芸眾生也很重要」。

辜嚴倬雲植物保種中心目前是全球最大熱帶活體植物收藏與研究中心，已經有3萬多種植物，執行長、清華大學生命科學系教授李家維說，台灣有5300種植物，有將近1000種是世界獨有的，他不覺得光靠保種中心就能把這些都照顧好，和屏東縣政府合作是一個起點，希望廣邀各縣市政府加入，地方政府除了照顧縣民，也應該要把縣內絕對特殊的物種好好留存下來。

李家維還說，保種行動要推到台灣各個縣市去，本來去年就想一一拜訪縣市長們，但時臨大選，不是最好的時刻，如今新縣市長上任了，有4年任期，相信屏東縣的合作能感染感動其他縣市。

李家維也說，「我要等高雄市韓市長稍微空閒一點的時候，好好的跟他談」，經濟發展絕對重要，但是他轄區裡的芸芸眾生，人之外，也很重要，要一視同仁的好好照顧它們。

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