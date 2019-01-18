手提金華火腿入境被罰20萬 男子還怪海關「挖坑給人跳」

2019-01-18 21:41

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕儘管航警實施手提行李檢查，今天晚間仍有一名台灣籍男子從中國搭機返台時，在手提行李中被發現攜帶火腿、東坡肉、雞肉製品入境，被裁罰20萬元。

財政部關務署台北關晚間表示，本國籍旅客紀姓男子搭乘廈門航空公司班機，從中國杭州入境桃園國際機場，在通過海關執勤線時，海關執勤關員在紀姓男子手提袋內查獲未申報金華火腿2公斤、東坡肉1公斤、雞肉1公斤。海關依違反動物傳染病防治條例規定，移送農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局，並開出新台幣20萬元罰鍰的裁處書。

紀姓男子拒絕接受防檢局人員開立的裁處書，並表示他提著這袋肉類製品從下飛機一路到海關，都沒有人告知他這些肉製品不能攜帶入境，直到被海關人員攔下後，才說要罰20萬元，「這分明是挖坑給人跳嘛！」。

航警表示，從廈門飛抵桃園機場的MF885班機搭載149名旅客，航警人員在下飛機時，隨即在空橋閘口宣導告示，並進行行李防疫檢查，至於旅客是否有隱匿，或是以不同方式攜帶肉品，仍待進一步釐清。

航警指出，自從實施非洲豬瘟疫區入境旅客手提行李檢查後，大部分的旅客經過航警宣導檢查後都會主動丟棄肉類品，該班機中也有旅客攜帶肉製品，在下飛機後聽到防疫宣導後便主動丟棄。

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