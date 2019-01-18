傳奇「植物獵人」！國中畢業縱橫山林 被蛇咬6次沒在怕

2019-01-18 21:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕46歲的洪信介只有國中畢業，靠著自學成為植物專家，20年來縱橫海內外山林採集植物，如今是台灣植物界頗有名氣的「植物獵人」，他今天（18日）現身暢談山裡的驚險奇遇，被蛇咬過6次、也被恙蟲咬過1次，雖然如此，「這仍是我的夢幻工作！」

人稱「阿介」的洪信介，國中畢業後就四處做粗工，愛爬樹的他17歲到山裡採蘭花，本想採來賣錢，卻捨不得割愛，從此栽進植物的世界。因為擁有好身手，20年前起，阿介陸續應邀為國內研究團隊採集植物，2年前被辜嚴倬雲植物保種中心延攬為研究助理。

洪信介今天在辜嚴倬雲植物保種中心的活動中現身，暢談採集生涯的奇遇，他說，在台灣就被蛇咬過6次，其中2次是赤尾青竹絲，最近一次是去年在蘭嶼，手腫得像饅頭，趕快到衛生所治療後，又回到野外繼續採植物，另外，被虎頭蜂追、樹枝折斷跌下來也是家常便飯。

洪信介1年中有超過100天在山裡，台灣的百岳已經走過好幾圈，沒有路跡的中級山也爬過無數次，近幾年更到索羅門群島、越南採植物，除了擁有豐富的植物知識，也自學繪植物描圖，不輸專業圖鑑。阿介不被現實窮困環境打倒的勇氣，保持自學的熱情，讓辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維也深受感動。

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